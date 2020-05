Alle er med på en lytter i Superligaen

Uden opbakningen fra tribunerne kommer der nemlig til at være stille på stadionerne. Dermed bliver det meget tydeligere for spillere, trænere, dommere og tv-seere, hvad der bliver sagt og råbt i løbet af en fodboldkamp.

Spørgsmålet er, om de sædvanligvis talrige dommerfrustrationer fra spillere og trænere i løbet af en kamp fører til en kortregn, fordi dommerne nu ikke kan undgå at høre brokkeriet.

DBU-dommerchef Michael Johansen forventer, at rammerne får særligt trænere til at tænke sig om en ekstra gang, inden ukvemsord ryger ud af munden.

- Hvis de afsender deres budskab med den samme effekt, som hvis der var 20.000 på stadion, vil det få enorm indflydelse på spillet, og det vil blive naturligt for en dommer at gribe ind.

- Derfor ligger der et stort ansvar hos trænere og ledere i forhold til at tænke sig om, så man ikke eskalerer tingene, for det bliver meget tydeligt, hvad der bliver sagt, når der ikke er tilskuere - også på tv, siger Michael Johansen.

Randers FC-træner Thomas Thomasberg forventer ikke, at han får brug for at lægge en dæmper på sig selv.

- Da vi spillede uden tilskuere i marts, kunne jeg da godt høre bagefter, at man kunne høre os mere tydeligt, når vi råbte inde på banen, men jeg tror ikke, der vil være den store forskel i mit ordvalg, hvis jeg er utilfreds med noget under en kamp.

- Jeg synes heller ikke, at jeg kommenterer så meget på kendelser under kampene. Jeg har været lidt efter dommerne efter kampene, når nogle kendelser er blevet diskuteret, siger Thomasberg.

AaB-spilleren Patrick Olsen regner heller ikke med at skulle lave om på sig selv.

- Dommeren får selvfølgelig lidt nemmere ved at høre, at man er frustreret over en situation, og på et fyldt stadion vil han måske have nemmere ved at bære over med det.

- Men dommerne er også indforståede med, at vi spillere lever os ind i kampen, når vi er i gang. Da vi spillede uden tilskuere mod Lyngby før coronapausen, var det i hvert fald ikke noget, jeg tænkte specielt over i forhold til dommeren, siger Patrick Olsen.

Anderledes er tankegangen på den københavnske vestegn. Her vil Brøndby-træner Niels Frederiksen overveje sine verbale ytringer på sidelinjen - også af hensyn til modstanderne.

- Jeg tror, at man både som træner og spiller vil være bevidst om, at det, man siger, trænger igennem og kan høres af alle. Man kommer til at tænke sig om en ekstra gang, kunne jeg forestille mig. Selvfølgelig i forhold til dommerdelen, men også når du har et budskab til en spiller.

- Nu har du en situation, hvor alle andre også kan høre det, du siger til en spiller, og det er måske ikke altid lige hensigtsmæssigt. Modstanderbænken skal ikke høre alt, hvad der bliver sagt. Så jeg vil måske kalde en spiller hen til linjen frem for at råbe det ind, siger Niels Frederiksen.

Den aarhusianske superligadommer Aydin Uslu forventer ikke, at han skal dele flere advarsler ud for brok end normalt.

Selv om kritikken vil være tydeligere, handler det stadig om fingerspidsfornemmelse i forhold til, hvornår noget er kortvarig frustration over en kendelse, og hvornår dommeren forsøges undermineret.

Han ser kropssproget som den største dommerudfordring, når tribunerne er tomme. Det fik han en forsmag på, da han dømte den tilskuerløse kamp mellem Hobro og Esbjerg 8. marts.

- Når man er fodbolddommer, er man også en del af stadionledelsen. Dommerens kropssprog fortæller publikum og tv-seerne, hvad dommeren vil, hvad han gør, og hvad han mener eller ikke mener.

- Kropssproget kan opfattes mere aggressivt i en kamp uden tilskuere kontra en kamp med tilskuere, og vi skal ikke stjæle fokus på grund af vores kropssprog, siger Aydin Uslu.

Dommerchef Michael Johansen er enig og supplerer:

- Hvis man giver en påtale på et stadion, hvor det larmer, skal man tale meget højt. Hvis du gør det på et tomt stadion, så alle - også på tv - kan høre, hvad der bliver sagt, får det en anden effekt, og reaktionerne fra spillerne kan blive anderledes end forventet.

- Man kan som dommer fremstå enormt overdrevet, og det skal man undgå, siger Michael Johansen.

Thomas Thomasberg forventer, at marginalkendelserne vil blive fordelt mere lige, når der ikke er hjemmefans til at lægge pres på dommerkvartetten.

- Jeg tror, der er et ubevidst pres på dommeren, når et helt stadion pifter ad ham. Jeg er sikker på, at de selv vil sige, at de ikke bliver påvirket af det, men selvfølgelig er der en faktor, hvis der sidder 15.000 og appellerer for noget eller ytrer sig, hver eneste gang der er en kendelse.

- Så tror jeg da, at det er lettere at have en tendens til at vinke i hjemmeholdets retning - det er meget menneskeligt. Nu får vi at se, om det bliver sådan i de kommende måneder, siger Thomasberg.