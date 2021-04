Alle engelske klubber trækker sig fra udbryderturnering

Manchester United skriver på klubbens hjemmeside, at man har lyttet til tilhængernes reaktioner, og at man derfor har valgt at droppe idéen om en ny turnering.

- Vi fastholder vores engagement i arbejdet på tværs af fodboldsamfundet for at finde på bæredygtige løsninger på de udfordringer, som sporten står overfor, skriver klubben.

Liverpool, som er nuværende mester i Premier League, bekræfter ligeledes, at man har droppet planen om en European Super League.

- I de seneste par dage har klubben modtaget diplomater fra en række centrale aktører både internt og eksternt, og vi vil gerne takke dem for deres vigtige bidrag, skriver klubben.

Klubberne kom under massiv beskydning fra fangrupperinger, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), fodboldeksperter og tv-stationer, efter at de annoncerede en plan for at starte en ny turnering for Europas største fodboldhold.