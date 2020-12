Alle dopingprøver fra vinter-OL i Sotji skal gentestes

Urindopingprøver aflagt under vinter-OL i Sotji i 2014 skal testes igen for at sikre, at ingen atleter slap igennem legene med dopingsnyd.

Det meddeler Det Internationale Testagentur (ITA) onsdag.

Målet er at genteste og analysere alle dopingprøver og få afgjort eventuelle dopingsager inden vinter-OL i 2022 i Beijing.

Vinter-OL i Sotji var genstand for en stor dopingskandale orkestreret af den russiske stat, som var med til at manipulere med dopingprøver. Dopede russere fik byttet deres positive prøver ud, så svarene på prøverne endte med at være negative. I flere tilfælde blev det først opdaget to år senere.

- Efter de grove manipulationer med dopingprøverne blev frembragt efter Sotji-legene, gentestede Den Internationale Olympiske Komité hundredvis af prøver fra de russiske atleter i 2016.

- ITA vil nu udvide omfanget af gentestningsprogrammet, så det omfatter atleter fra alle lande på tværs af alle sportsgrene på OL-programmet, lyder det fra ITA.

I henhold til Det Internationale Antidopingkodeks er det tilladt at opbevare dopingprøver i ti år efter den første analyse af dem.

Viser en gentest - eventuelt foretaget med en ny testteknologi - spor af ulovlige stoffer, vil udøveren kunne straffes og retsforfølges inden for den tiårige periode.

Efter at have gentestet dopingprøver fra sommer-OL i Beijing i 2008 og i London i 2012 har ITA fundet mere end 130 tilfælde af brud på antidopingreglerne.