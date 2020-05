Her er det alternative omklædningsrum til et af holdene, når AGF torsdag får besøg af Randers FC på Ceres Park i Aarhus.

Alle coronatest er negative før dansk fodboldgenstart

Coronavirus kommer ikke til at spænde ben for, at spillere, klubpersonale eller dommere kan deltage i genoptagelsen af Danmarks to bedste fodboldrækker.

Som et led i protokollerne for en genoptagelse af professionel fodbold i Danmark skal alle aktører ugentligt testes for coronavirus. I denne uge er 1019 personer blevet testet, og alle test er negative.

Det skriver Superligaen på sin hjemmeside.

I sidste uge blev 693 personer testet, og også her var alle resultater negative.

Da man indledte testene i sidste uge mødtes alle de jyske klubber på Cephus Park i Randers for at blive testet, mens de sjællandske klubber blev testet hos Dansk Boldspil-Union i Brøndby.

Superligaen genoptages torsdag aften efter 80 dages coronapause, når AGF får besøg af Randers FC. Fredag aften tager Viborg og Skive hul på 1. division.

Mens superligaklubberne tester negativ, har der været flere positive coronatest i både Premier League og Bundesligaen.

I alt er otte personer med tilknytning til Premier League testet positiv i de seneste to uger, og ved den første fælles coronatest i tysk fodbold i begyndelsen af maj, blev ti personer med tilknytning til de to bedste fodboldrækker testet positive.

Dresden-angriberen Simon Makienok Christoffersen var blandt de ti smittede.

Dansk klubfodbold blev ramt af coronavirus, allerede inden Superligaen blev sat på pause. Den tidligere Brøndby-spiller Thomas Kahlenberg var smittet, da han besøgte sin gamle hjemmebane til en superligakamp mellem Brøndby og Lyngby 1. marts.

Alle personer, der havde været i nærkontakt med Kahlenberg, blev sendt i karantæne. Det ramte blandt andre Lyngby-spillerne Kasper Jørgensen, Patrick da Silva og Martin Ørnskov samt Brøndbys Joel Kabongo.