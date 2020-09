Slovenerne Tadej Pogacar (til venstre) og Primoz Roglic, som er i den gule trøje i Tour de France, er testet negative for coronavirus. Det er samtlige andre ryttere i Touren også.

Alle Tour-ryttere er igen testet negative for coronavirus

Ingen ryttere eller holdansatte er testet positive for coronavirus i Tour de France.

Den Internationale Cykelunion (UCI) og løbsarrangøren, ASO, oplyser tirsdag formiddag, at ingen personer i Touren har afleveret en positiv prøve.

Det betyder, at alle 22 hold kan stille til start på tirsdagens 16. etape i Touren.

I alt er 785 testet 13. og 14. september i forbindelse med den anden hviledag i Touren - alle med negative resultater.

Ifølge UCI er det fjerde gang, at alle i Tour-boblen i Frankrig er testet. Senest var det på holdets første hviledag for en uges tid siden. Ingen ryttere er indtil nu blevet ramt af coronavirus.

Men for en uge siden ved løbets første hviledag afleverede fire holdansatte positive prøver og blev sendt hjem. De kom dog fra fire forskellige hold, og det fik ikke andre konsekvenser.

Desuden har løbsdirektør Christian Prudhomme været konstateret smittet med coronavirus.

Det blev han for en uge siden, men planen er, at han vender tilbage til løbet tirsdag, efter at han var været isoleret og væk fra Touren siden sin positive test.

Christian Prudhomme er blevet testet igen - denne gang med et negativt resultat.

Arrangørerne af Touren og UCI takker alle hold for samarbejdet og opfordrer til at holde samme kurs frem til afslutningen i Paris.

Tourens coronaregel er, at enhver rytter, der afleverer en positiv coronaprøve, bliver smidt ud af løbet. Hvis to ryttere fra samme hold afleverer en positiv prøve inden for samme uge, bliver hele holdet smidt ud.

Tour de France er i år blevet udskudt med omkring to måneder på grund af coronapandemien. Løbet afvikles nu, til trods for at virusset fortsat sætter sit præg på Frankrig og mange andre europæiske lande.

Etapeløbet gik i gang 29. august og fortsætter frem til på søndag.

Løbet føres i øjeblikket af Jumbo-Visma-rytteren Primoz Roglic fra Slovenien.

Der er otte danskere med i årets Tour. Det er Kasper Asgreen, Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen, Casper Pedersen, Niklas Eg og Mads Pedersen.