Allardyce kræver VAR-ændringer efter kontroversiel dom

Den rutinerede træner glæder sig over hjemmesejren. Men han er også stærkt utilfreds med VAR, som var med til at annullere et muligt åbningsmål efter fire minutter.

Mbaye Diagne troede, at han havde headet West Bromwich på 1-0, men der blev dømt offside på målscoreren.

Allardyce henviser til tv-billederne, der viste, at Southampton-stopperen Jannik Vestergaard så ud til at ophæve offsiden på Diagne.

VAR-systemet var dog ikke i stand til at drage en endelig konklusion, der modsagde banedommerens beslutning, lød forklaringen.

- VAR kunne ikke få en vinkel, der kunne konkludere, om Diagnes overkrop var onside eller offside, så man blev ved beslutningen på banen, forklarer Premier League til The Guardian.

Allardyce var af en anden opfattelse efter at have set tv-billederne efter kampen. Og han blev spurgt, om VAR var i fare for at blive til grin.

- Det er jeg bange for. Beslutningen var forkert. Vi havde vinklen - der er mindst 16 kameraer - og vi havde en tydelig vinkel på vores skærm.

- VAR kom frem til den forkerte beslutning på grund af en menneskelig fejl, siger Allardyce ifølge Reuters.

I England blev VAR indført i sidste sæson, men flere trænere i ligaen har brokket sig over videodommersystemet oven på flere kontroversielle beslutninger, der især vedrører marginale offsidekendelser.

Allardyce mener, at fodboldspillets aktører skal evaluere systemet for at forhindre yderligere skade på sporten.

- Evalueringen af VAR kan ske efter denne sæson, og alle parter skal have indflydelse på, hvordan VAR fortsætter, siger Allardyce.

Han anbefaler, at både spillere, trænere, forbund og ligaen sætter sig sammen og drøfter VAR.

- Der er mange af os, som ellers ikke får mulighed for at komme med forslag til at gøre det bedre, appellerer Allardyce.