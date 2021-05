Allardyce forlader West Brom efter mislykket overlevelseskamp

Det står allerede nu klart, at Albion næste år skal spille i den næstbedste engelske række, The Championship.

Allardyce har ellers været i forhandlinger med klubben om en forlængelse, efter at nedrykningen blev en realitet tidligere i maj.

Han fortæller, at han blev tilbudt at fortsætte, men har valgt at takke nej.

- West Bromwich Albion gav mig et gavmildt tilbud om at blive på The Hawthorns (klubbens stadion, red.). Tilbuddet viser, at der er tale om en ambitiøs klub. Efter seriøse overvejelser har jeg besluttet ikke at acceptere tilbuddet, siger han.

- Hvis jeg var blevet og havde opnået oprykning næste sæson, så havde forventningen været, at jeg skulle fortsætte mindst en sæson til, og det er beklageligvis ikke noget, som jeg føler mig i stand til at forpligte mig til på dette stadie i min karriere.

Han uddyber, at West Bromwich har brug for en "langsigtet" løsning.

Allardyce tog over efter Slaven Bilic i december i West Bromwich Albion.

Han går under navnet "Big Sam" og har tidligere trænet det engelske landshold.

På landsholdet blev han dog fyret ganske hurtigt, efter at det blev afsløret af en engelsk avis, at Allardyce var kommet med gode råd til at omgå transferreglerne i England.