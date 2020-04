Allan Heine overtager trænerposten i EH Aalborg

Håndboldkvinderne i EH Aalborg skal have ny cheftræner fra den kommende sæson.

Klubben oplyser på sin hjemmeside, at den har indgået aftale med Allan Heine, der har underskrevet en kontrakt gældende i to år.

Heine har senest stået i spidsen for Nantes i den bedste franske række og har tidligere trænet Viborg, Ringkøbing og Aalborg DH.

- Allan har tidligere vist, at han kan udvikle unge talentfulde håndboldspillere til et topniveau på nationalt og internationalt niveau.

- Dette passer fint ind i EH Aalborgs visioner om at have maksimalt fokus på de mange unge talentfulde håndboldpiger, der har lysten og viljen til at nå helt til tops, skriver klubben.

Med aftalen vender Allan Heine tilbage til Aalborg, hvor han tidligere var tilknyttet Aalborg DH.

- Da jeg tilbage i 2012 forlod nordjysk håndbold, havde jeg et klart ønske om at vende tilbage på et tidspunkt.

- Det tidspunkt er nu kommet, og jeg glæder mig meget til i fællesskab med alle i og omkring EH Aalborg at strukturere, organisere og udvikle kvindehåndbolden i Aalborg, siger Allan Heine.

EH Aalborg kæmper i denne sæson en hård kamp for at fastholde sin status som ligaklub.

Da HTH Ligaen blev suspenderet som følge af coronakrisen, lå Aalborg på sidstepladsen med syv point efter 23 kampe.

Det er samme pointtal som Skanderborg og et færre end Horsens, som aktuelt er tredjesidst.

Efter en sløj sæsonstart erstattede klubben i februar den daværende cheftræner Simon Olsen med Morten Holmen.

Hvis håndboldsæsonen bliver genoptaget i foråret, bliver det Holmens opgave at sørge for, at hans afløser overtager et hold i landets bedste række.