Viktor Axelsen er forsvarende All England-mester i herresingle. (Arkivfoto)

Artiklen: All England udskyder åbningskampe efter coronakaos

All England udskyder åbningskampe efter coronakaos

Onsdagens kampe i All England starter nu efter planen klokken 14, fem timer senere end hidtil planlagt.

All England går alligevel ikke i gang onsdag morgen.

Tirsdag aften har arrangørerne af den prestigefyldte badmintonturnering udskudt åbningskampene fra klokken 9 onsdag morgen engelsk tid til klokken 14.

Det skriver TV2 Sport.

Årsagen er, at All England er blevet indhyllet i en kaotisk coronasituation efter at flere deltagere - både spillere og trænere - tirsdag er blevet testet positive. Heriblandt den danske assistenttræner Thomas Stavnsgaard.

Men prøverne har vist sig at være uregelmæssige, og derfor skal der nu laves nogle nye, lyder det.

- Er Thomas Stavngaard også positiv i næste test, må vi jo konstatere, at han så er positiv, siger sportschef i Badminton Danmark Jens Meibom til TV2 Sport tirsdag aften.

- Og så må det have de konsekvenser for ham, det nu har. Så er spørgsmålet, hvem de definerer som nære kontakter. Det har vi stadig ikke et klart svar omkring.

Ifølge TV2 Sport havde den danske lejr i første omgang ellers fået afslag fra de engelske myndigheder på at få lavet en ny test, men nu har piben altså fået en anden lyd.

TV2 Sport skrev tidligere tirsdag, at der også var blevet konstateret coronasmitte i Indiens og Thailands landsholdslejr.

De danske spillere og trænere er som følge af Thomas Stavngaards positive test i isolation på deres hotelværelser, mens de afventer, hvad der skal ske.

All England blev sidste år gennemført med tilskuere på lægterne, selv om hele sportsverdenen enten allerede havde eller var ved at lukke ned som følge af coronapandemien, hvilket førte til heftig kritik af arrangørerne og Det Internationale Badmintonforbund (BWF).