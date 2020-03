All England spilles som planlagt trods coronavirus

I denne uge blev badmintonturneringen German Open aflyst på grund af risiko for smittespredning af coronavirus, men næste uges traditionsrige All England afvikles som planlagt.

- Vi har fået melding om, at turneringen spilles som planlagt, men det kan selvfølgelig ændre sig fra dag til dag. Der er skærpet rejsevejledning til flere lande, men England er ikke på den liste. Vi følger anbefalingerne fra myndighederne, siger Meibom.

Arrangørerne melder heller ikke om, at man skal tage særlige forholdsregler.

- Ikke andet end at man skal holde god hygiejne og holde afstand, siger han.

Sportschefen har ikke hørt fra spillere, der er utrygge ved at skulle rejse.

- Der er ingen indikationer på, at man skal være mere bekymret i England end i Danmark. Jeg har opfordret spillerne til at sige det til mig, hvis de er bekymrede, og jeg har ikke hørt fra nogen. Så jeg forventer, at vi alle rejser til England på mandag, siger Meibom.

Der er vigtige OL-kvalifikationspoint på spil i perioden frem til 1. maj, og kommer der flere aflysninger som den i German Open, kan det påvirke spillere, der ligger på vippen til at komme med til OL i Tokyo.

- Nu er der 22 turneringer at samle point i, så hvis kun German Open bliver aflyst, kan man ikke give det skylden for, at man ikke kvalificerede sig.

- Men forestiller man sig, at fire af de seks sidste turneringer bliver aflyst, så kan det da blive en hæmsko for nogen, siger Jens Meibom.

All England skal spilles fra 11. til 15. marts.