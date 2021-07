Algerier trækker sig fra OL for at undgå møde med israeler

Årsagen er, at lodtrækningen betyder, at han muligvis kan stå over for israeleren Tohar Butbul senere i turneringen.

Nourine siger ifølge nyhedsbureauet Reuters til algerisk tv, at hans politiske støtte til palæstinenserne gør det umuligt for ham at konkurrere mod en israeler.

- Vi har arbejdet meget for at nå OL, og nyheden (lodtrækningen, red.) kom som et chok for os, siger han til tv-stationen.

30-årige Nourine siger, at hans beslutning er endelig, fordi han "ikke vil have beskidte hænder".

Han stod ellers over for at skulle kæmpe sin første kamp ved OL i Tokyo på mandag mod Mohamed Abdalrasool fra Sudan i 73-kiloklassen.

Havde han vundet den kamp, stod han til at møde israeleren.

Det er ikke første gang, at Nourine har trukket sig fra en turnering for at undgå en israelsk modstander. Han trak sig også fra VM i 2019 i Tokyo af samme årsag.

- Vi var uheldige med lodtrækningen. Vi fik en israelsk modstander, og det er derfor, at han var nødt til at trække sig, sagde Nourines træner, Amar Ben Yaklif, dengang til algeriske medier.

Konflikten mellem israelere og palæstinensere har stået på i årtier og har også tidligere påvirket OL. Tidligere har atleter fra blandt andet Iran og Egypten nægtet at stille op mod israelske modstandere.

Ved OL i München i 1972 blev 11 israelere dræbt af palæstinensere.

Ved åbningsceremonien i Tokyo fredag blev der afholdt et minuts stilhed til minde om ofrene.