Alfa Romeo anker straf: Magnussen kan miste point igen

Det sidste punktum i sagen om søndagens tidsstraf til Formel 1-holdet Alfa Romeo er endnu ikke sat.

Alfa Romeo vil anke kendelsen, der gav både Kimi Räikkönen og Antonio Giovinazzi 30 sekunders tidsstraf i søndagens Formel 1-løb på Hockenheim-banen.

Det siger teamchef Frederic Vasseur i en pressemeddelelse. Straffen blev tildelt på grund af en teknisk fejl med racernes kobling.

- Det er ekstremt skuffende at få begge biler straffet og skubbet ud af pointene, i hvad der havde været et spændende løb.

- Situationen opstod under de omgange, vi tilbragte bag safetycar, før løbet igen blev givet frit. Her oplevede vi en defekt i koblingen, og defekten var uden for vores kontrol, og vi vil undersøge sagen nærmere.

- Vi respekterer FIA's regler og dommernes arbejde, men vi vil appellere denne beslutning, da vi mener at have argumenterne og beviserne til at få den omstødt. Vi vil snart tage kontakt til FIA, siger han.

Räikkönen og Giovinazzi sluttede løbet som henholdsvis nummer syv og otte, men røg med tidsstraffen ud af top-10.

Straffen til de to Alfa Romeo-kørere var godt nyt for Kevin Magnussen (Haas). Som følge af straffen avancerede danskeren fra tiende- til ottendepladsen og kunne sætte fire VM-point ind på kontoen i stedet for et.

Magnussen risikerer dog at miste tre af pointene, hvis Alfa Romeo får medhold i sin klage.