Alaphilippe kører fra Fuglsang og bliver verdensmester

Franskmanden Julian Alaphilippe angreb på det helt rigtige tidspunkt og vandt søndag verdensmesterskabet i landevejscykling, som blev kørt over 258,2 kilometer i Imola.

Belgiske Wout van Aert var den hurtigste i forfølgergruppen og vandt VM-sølv, mens schweizeren Marc Hirschi snuppede bronzen.

Polske Michal Kwiatkowski blev nummer fire, lige foran Fuglsang. Sidste mand i gruppen af forfølgere var sloveneren Primoz Roglic.

Det afgørende moment i søndagens VM-løb kom med 12 kilometer til mål, hvor Alaphilippe stak af på stigningen Cima Gallisterna.

Fuglsang forsøgte kortvarigt at rykke efter, men havde ikke, hvad der skulle til for at følge med.

Alaphilippe skabte et solidt hul og fik hurtigt et forspring på 15 sekunder.

Fuglsang var en af dem, der arbejdede hårdt i den stærke gruppe på fem ryttere, der jagtede, og på et tidspunkt havde de kun ti sekunder op til Alaphilippe.

Der gik dog en smule stilstand i forfølgelsen, alt imens Alaphilippe bare blev ved med at træde hårdt i pedalerne.

Franskmanden øgede i slutfasen og kunne strække armene jublende i vejret, da han kom alene over målstregen.

VM-løbet, som varede næsten syv timer, bød egentlig først for alvor på spænding på de sidste 30-40 kilometer.

Sloveneren Tadej Pogacar stak af sted på næstsidste omgang og kørte væk fra feltet.

Lynhurtigt lå Tour de France-vinderen 25-30 meter foran alle favoritterne og trak også yderligere fra.

Ind på sidste omgang med 28 kilometer til mål havde Pogacar oparbejdet et forspring på 25 sekunder.

Med 21 kilometer til mål blev Pogacar dog hentet, og så blev cykelløbet for alvor åbnet.

På skift forsøgte stærke ryttere som blandt andre Richard Carapaz, Mikel Landa, Vincenzo Nibali, Wout van Aert og Rigoberto Urán at stikke af.

Men ingen af dem fandt momentet.

Det gjorde Alaphilippe til gengæld kort efter, og han skrev sig ind i historiebøgerne.

Det var Frankrigs første sejr, siden Laurent Brochard vandt VM i 1997 og landets niende VM-titel i historien blandt herrerne.

Michael Valgren, som var velkørende og hjalp Fuglsang på VM-ruten, blev nummer 11.

Sidste år vandt Mads Pedersen VM i cykling, men han var ikke til start i søndagens løb.