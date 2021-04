Alaphilippe jagter revanche efter monumentbrøler

For han rakte armene i vejret. Men for tidligt, viste målfotoet efterfølgende.

Så kom den. Femte gang var lykkens gang for verdensmester Julian Alaphilippe i cykelmonumentet Liège-Bastogne-Liège. Han var endelig først over målstregen. Troede han og nok også de fleste andre.

Primoz Roglič nåede at trykke cyklen ind før franskmanden, som efterfølgende tilmed blev deklasseret efter et ulovligt svaj i spurten og endte med en femteplads.

En monumental brøler i to omgange af manden, som år efter år regnes blandt de absolut største favoritter i Liège. Men som stadig er uden sejr i løbet.

Søndag er det revanchetid for verdensmesteren i forårets sidste cykelmonument, når feltet skal tilbagelægge 259,1 kilometer kuperet belgisk asfalt i sportens ældste klassiker.

Ifølge hovedpersonen selv sidder brøleren fra sidste års løb ikke i baghovedet.

- Jeg tænker ikke på sidste år. Søndag er en ny udgave af Liège, og alle starter fra nul, siger Quick-Step-stjernen til Cyclingnews.

Skal man tro hans danske holdkammerat og hjælper Mikkel Frølich Honoré, så præger oplevelsen fra sidste år heller ikke franskmanden i optakten til årets løb.

- Der er selvfølgelig noget revanchelyst. Men jeg tror ikke, det er det, han tænker mest på. Han er meget stille og rolig. Han tænker ikke så meget over det, mener den 24-årige dansker.

Honoré var med til at hjælpe Alaphilippe til triumf i midtugens forret i Ardennerne, La Flèche Wallonne, efter en flot afslutning på legendariske Mur de Huy. En tiltrængt sejr i regnbuefarverne for den eksplosive franskmand.

Ud over en etapesejr i Tirreno-Adriatico havde sejrsvante Alaphilippe ellers ikke smagt sejrens sødme i 2021.

- Sejren onsdag har betydet sindssygt meget. Han har vundet løbet to gange før, men den onsdag var nok den vigtigste af dem alle, lyder det fra Honoré.

- Både tidspunktet lige op til Liège, som er et af hans vigtigste mål for sæsonen, og at kunne gøre det i verdensmestertrøjen, betød meget for ham, tror jeg.

Selv indrømmede Alaphilippe efter sejren, at han ikke helt vidste, hvor han stod formmæssigt.

- Man har altid noget tvivl i kroppen, og jeg var på ingen måde 100 procent sikker på, hvor jeg stod for løbet, sagde han efter sejren.

Præstationen onsdag lover godt for weekendens hovedret, men har også en kedelig deja-vu-klang for franskmanden.

Alaphilippe har kørt La Flèche Wallonne fem gange de seneste syv år. Tre gange har han vundet, to gange er han blev nummer to.

Med andre ord er hans evner i det kuperede terræn, der minder meget om Liège-Bastogne-Liège, ikke til at tage fejl af. Alligevel mangler han stadig efter fem forsøg at sætte prikken over i'et på sin ardenneruge.