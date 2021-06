Aktivist i faldskærm sender to på hospitalet kort før EM-brag

Et stunt for Greenpeace på EM-stadion i München kunne være endt katastrofalt, da en paraglider kom ud af kurs.

En miljøaktivist i faldskærm stjal torsdag aften fokus på EM-stadionet i München lige før kickoff mellem Tyskland og Frankrig.

Det skriver den tyske avis Bild.

Aktivisten fløj ind over stadion i en motoriseret paraglider, men blev fanget af de stålkabler, der bruges til at holde et særligt bevægeligt kamera spændt ud over banen.

Paraglideren kom fri af kablerne, men fik kurs direkte mod publikum. I sidste øjeblik formåede han dog at styre uden om, så han i stedet landede på banen, hvor det tyske og franske landshold stod klar til at sparke kampen i gang.

En talsmand for politiet, Andreas Franken, oplyser til Bild, at to personer kom til skade under stuntnummeret. Personerne behandles på hospitalet for hovedskader.

Manden i faldskærmen blev ført af banen af sikkerhedsvagter og blev efterfølgende anholdt af politiet.

- Vi undersøger flere lovovertrædelser i øjeblikket. Men uanset hvad er der blevet påført fysisk skade på andre. Politiet har ingen forståelse for politiske handlinger, der bringer liv i fare, siger Andreas Franken til Bild.

Stuntet var en del af en Greenpeace-protest mod biler, der bruger fossile brændstoffer. Organisationen har efterfølgende beklaget hændelsen.

- Denne protestaktion handlede ikke om at forstyrre kampen eller gøre skade på mennesker.

- Vi håber, at alle har det godt, og at ingen blev alvorligt kvæstet. Greenpeace-aktioner er altid fredelige og uden vold. Desværre gik alt ikke efter planen denne gang, skriver Greenpeace på Twitter.

En talsperson fra Greenpeace siger til det tyske sportsmagasin Tagesschau, at det ikke var hensigten, at miljøaktivisten skulle lande på banen, men at vinden spillede ham et puds.

I stedet var det hensigten, at han skulle have kastet en gul bold ned med budskabet, siger talspersonen. Både den gule bold og den gule faldskærm havde ordene "Kick Out Oil" trykt på sig.

Kampen mellem Tyskland og Frankrig begyndte trods stuntet på det planlagte tidspunkt og endte 1-0 til Frankrig efter et tysk selvmål.