Nicklas Bendtner skiftede denne sommer til FC København, hvor han torsdag scorede sit første mål i åbent spil på førsteholdet, da FCK slog FC Nordsjælland med 4-1 i pokalturneringen. Den 31-årige dansker indledte karrieren i Arsenal som ung, men her var det tæt på at slutte, før det begyndte.

Akademichef i Arsenal truede med at kyle ung Bendtner ud

Nicklas Bendtner var tæt på at blive smidt ud af Arsenals fodboldakademi, før karrieren tog fart.

Det fortæller FC København-angriberen i sin nye bog "Begge Sider", der udkommer på tirsdag. Fredag bringer den engelske avis The Guardian et uddrag af bogen.

Efter flere sammenstød med akademichefen Liam Brady i løbet af de tre første måneder på akademiet blev Bendtner en dag i november 2004 kaldt ind på chefens kontor.

Den 16-årige Bendtner anede ikke uråd før mødet med Brady, da den talentfulde dansker var begyndt at træne med førsteholdet under den daværende manager Arsène Wenger.

- Jeg forventede ikke, at der var noget galt, for Arsène Wenger havde rost mig flere gange, når jeg havde trænet med førsteholdet. Men jeg tog fejl, fortæller Nicklas Bendtner.

- "Hør her, min knægt", sagde han. "Jeg tror ikke, at du er klar over, hvad der er på spil her, og hvor mange drenge, der vil give deres højre arm for at få den chance, du har fået. Jeg mener ikke, at du er klar," lyder Bendtners gengivelse af akademichefens ord.

- Jeg får en længere tale, om at jeg var en stor fisk i en lille dam i Danmark, og at fodbold ikke automatisk er noget, man uden lige er den bedste til. Jeg skulle ikke tænke på biler, dyre ure og modelkærester. Det er kun noget, man får, når man har gjort sig fortjent til det, og det kan kun ske gennem hårdt arbejde, fortæller Bendtner.

Danskeren lovede med det samme, at han ville ændre sig, men akademichefen havde besluttet sig for, at Bendtner skulle sendes hjem til Danmark.

- "Nej, det skal jeg ikke", siger jeg, og så begynder jeg at græde.

- Det er første gang, at jeg græder foran andre end mine forældre. Det går op for mig, hvor meget jeg vil det her. Arsenal er min drøm, og jeg var i gang med at ødelægge den eneste plan, jeg nogensinde har lavet for mig selv, siger Bendtner.

Danskeren fortæller også i The Guardians uddrag af bogen, hvordan han nogle måneder senere havde problemer med at finde sin plads i hierarkiet på Arsenals førstehold.

Blandt andet brugte den daværende Arsenal-stjerne Thierry Henry tre berøringer i en øvelse, hvor det kun var tilladt at bruge to. Danskeren råbte op, men blev tysset ned af Henry.

Da Bendtner kort efter selv kom til at berøre bolden tre gange, og med det samme blev straffet, begyndte danskeren at beklage sig over, at reglerne ikke var ens for alle.

Efter træningen tog Thierry Henry en snak med Bendtner i to timer, hvor han satte ham på plads og delte ud af sine råd.

- Jeg sugede alting til mig, og det endte med, at vi gav hinanden et kram. Jeg troede, at det var ude af verden. Men det var det ikke. Den næste måned trænede jeg ikke med førsteholdet, fortæller Bendtner.