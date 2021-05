Ajax omsmelter mesterskabstrofæ og deler det med fans

Det har været en på samme tid opløftende og kedelig sæson for fans af den hollandske fodboldklub Ajax, og det får alle klubbens 42.000 sæsonkortholdere nu et evigt minde på.

De har nemlig ikke haft mulighed for at opleve holdets march mod det hollandske mesterskab på tribunerne grundet coronapandemien, og som en lille kompensation får de en bid af mesterskabstrofæet.

Trofæet er nemlig blevet smeltet om, og alle 42.000 sæsonkortholdere får nu en lille sølvstjerne, der vejer 3,45 gram. 0,06 gram af hver stjerne kommer fra mesterskabstrofæet.

Stjernerne har samme udformning som de tre stjerner, der er over holdets klublogo.

- Den her sæson har vi i overvejende grad spillet uden fans på tribunerne. Men selv om de ikke har været der, har vi mærket opbakning fra dem hver eneste uge på vej til stadion, på sociale medier eller via personlig kontakt.

- Tidligere har vi sagt til fansene, "den her titel er til jer", og at dele mesterskabstrofæet er det ultimative bevis på, at vi spiller for dem. Efter et turbulent år skal fansene føle sig som en del af vores mesterskab, siger Ajax-direktør Edwin van der Sar.

Ajax vandt mesterskabet 2. maj efter en 4-0-sejr hjemme over Emmen.