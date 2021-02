Artiklen: Ajax-målmand udelukket i et år for doping

Ajax må undvære målmand Andre Onana det næste år.

Den camerounske keeper er af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) blevet tildelt en karantæne på 12 måneder efter at være blevet testet positiv i en dopingprøve.

Det oplyser den hollandske fodboldklub på sin hjemmeside.

Testen, som indeholdt det ulovlige stof furosemid, der er et vanddrivende middel, blev foretaget 30. oktober.

Onanas karantæne udelukker ham fra at spille for både Ajax og landshold. Målmanden agter at appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS), lyder det.

Ifølge Ajax havde Onana det skidt om morgenen den 30. oktober og kom ved en fejl til at tage en af sin kones piller.

Uefa har ifølge klubben medgivet, at målmanden ikke havde intention om at snyde, men alligevel givet ham karantæne, fordi det er Onanas ansvar som professionel atlet at sørge for, at han ikke putter ulovlige stoffer i kroppen.

- Vi tager stor afstand fra præstationsfremmende midler, vi går selvfølgelig ind for en ren sport, siger teknisk direktør i Ajax Edwin van der Sar på klubbens hjemmeside.

- Det her er et stort slag, både for Andre, men også for os som klub. Vi havde håbet på en betinget dom eller en meget kortere karantæne, fordi han tydeligvis ikke tog det for at blive bedre.

Andre Onana kom til Ajax fra Barcelonas ungdomsafdeling i 2015 og har siden 2016 været fast mand i målet for den hollandske hovedstadsklub.