Ajax fastholder dukseplads efter comeback i topbrag

Dermed beholder Ajax førerpositionen i ligaen et enkelt point foran PSV, hvis angrebsduo ellers gav Ajax store problemer fra start.

PSV Eindhoven rakte ud efter førstepladsen i Æresdivisionen i topkampen ude mod Ajax, men de forsvarende mestre fra hovedstaden formåede at ændre 0-2 til 2-2.

Kampen var mindre end to minutter gammel, da den hollandsk-israelske frontduo med Donyell Malen og Eran Zahavi hos gæsterne splittede Ajax' forsvar.

Et par præcise afleveringer frem i banen blev afsluttet med en smuk hælaflevering fra Malen til Zahavi, som sikkert halvflugtede føringen ind i fri position.

Bolden var mest på Ajax-fødder og oftest i nærheden af gæsternes felt. Men de farlige aktioner kom i modsatte ende. Og Malen og Zahavi havde mere i ærmet midtvejs i halvlegen på endnu en kontra.

Denne gang førte gode kombinationer til, at Malen slap fri i venstre side, hvorfra han fandt Zahavi fri omkring straffesparkspletten. På med en israelsk inderside, og så stod det 2-0.

Ansigterne hos Ajax-spillerne talte sit tydelige sprog. Forundringen ved at kigge på måltavlen var forståelig, for hjemmeholdet spillede fint, men blev straffet af to opspilsfejl.

De 34-dobbelte mestre skal have ros for hurtigt at genfinde gejsten og forblive tro mod konceptet. Det gav pote mod halvlegens slutning.

Dusan Tadic tryllede i venstresiden og fandt Quincy Promes fri foran mål. Hans inderside virkede også. Reduceringen var en realitet.

Fredag sendte Ajax næsten 170 millioner kroner til West Ham for at købe den fransk-ivorianske angriber Sebastien Haller fri.

Efter mindre end fem minutter på banen fra anden halvlegs start scorede han til 2-2, men med en halv fodlængde i offside måtte han se målet blive annulleret.

Nyindkøbet fik dog sat et aftryk på kampen. Efter 65 minutter fik han prikket bolden hen til kantspilleren Antony i feltet, som med en flad afslutning sørgede for udligningen.

Det helt store comeback lurede, og det var da også Ajax, som mest aktivt søgte kampens femte mål. Det kom aldrig, og der er status quo i topstriden mellem de to klubber.

Begge hold pustes i nakken af Vitesse og Feyenoord, der begge har 32 point. Danske Nicolai Jørgensen scorede for sidstnævnte det sidste mål i 2-0-sejren i lokalderbyet ude mod Sparta Rotterdam søndag.