Marc Overmars (til venstre) - her sammen med Ajax Amsterdam-træner Erik ten Hag - mener, at den hollandske fodboldliga bør fløjtes af for denne sæson på grund af coronavirus. (Arkivfoto)

Ajax-chef: Forbund sætter økonomi over menneskeliv

Fodboldsæsonen i den bedste hollandske liga skal afblæses med det samme på grund af coronavirus.

Sådan lyder ønsket fra sportsdirektøren i Ajax Amsterdam, Marc Overmars, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) onsdag besluttede at udskyde Champions League og Europa League i stedet for at aflyse turneringerne.

Meningen er, at de to turneringer skal spilles i juli og august, samtidig med at de nationale ligaer skal færdigspilles.

Det får Overmars til at sammenligne Uefa og Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) med USA's præsident, Donald Trump.

- Hvorfor handler det i øjeblikket om penge og ikke folkesundhed? Jeg har svært ved, sådan som det foregår lige nu, siger sportsdirektøren til det hollandske medie Telegraaf.

- Jeg sammenligner lige nu Uefa og KNVB med USA's præsident, Donald Trump, der for en uge siden sagde, at økonomien er vigtigere end coronavirusset.

- Hallo! Mere end 100 mennesker dør af coronavirus hver dag i Holland, siger Overmars.

Han mener, at det er de store fodboldligaer i Spanien, England, Italien og Tyskland, der lægger pres på Uefa for at spille ligaerne færdige for enhver pris.

- Og Uefa har også gavn af det, for der er hundrede millioner af euro på spil, alt efter om Champions League bliver spillet eller ej, siger han.

I Holland er klubberne ikke lige så afhængig af tv-pengene, og derfor bør KNVB ikke gemme sig bag Uefa, mener han.

Ajax topper i øjeblikket den hollandske liga på en bedre målscore end AZ Alkmaar, der har samme antal point.

Begge hold har ni spillerunder tilbage i ligaen.