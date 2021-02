Ajax-bommert holder rekordkøb ude af Europa League-opgør

Ajax har således ikke fået registreret angriberen i den trup, holdet agter at bruge i de kommende knockoutkampe i den europæiske turnering.

Han er den dyreste spiller, Ajax nogensinde har købt. Men Sebastien Haller ser ud til at måtte se den hollandske klubs Europa League-kampe i foråret fra tribunerne.

Det skyldes ifølge cheftræner Erik ten Hag en simpel fejl fra klubbens side.

- Det er selvfølgelig meget irriterende. Først og fremmest for spilleren, men også for os. Vi har selvfølgelig ikke købt ham for ingenting, siger ten Hag ifølge Reuters.

- Haller var på listen, men det er en administrativ fejl. Noget gik galt med computerne, et flueben blev ikke vinget af.

Ajax skal i første omgang møde franske Lille i to 16.-delsfinaler senere i februar.

Erik ten Hag erkender, at han bærer en del af skylden for Hallers udeladelse af Europa League-truppen.

- I første omgang er det Marc Overmars' (teknisk direktør, red.) og mit ansvar. Selvfølgelig laver mennesker fejl, men det her er en stor organisation. Denne fejl burde aldrig ske.

- Haller er selvfølgelig meget skuffet, selv om han også ved, det ikke er sket med vilje, siger Ajax-træneren, som ikke har ret store forhåbninger til, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) giver sig og lader klubben tage rekordindkøbet med.

Sebastien Haller kom til Ajax fra West Ham i starten af januar og kostede 22,5 millioner euro - lidt under 170 millioner kroner. Ivorianeren har fået en god start i Ajax. I syv kampe er det blevet til to mål og fire assister.