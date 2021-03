Klubikonet Agüero forlader Manchester City til sommer

Sergio Agüero er i gang med sin sidste sæson i Manchester City.

Premier Leagues tophold skriver mandag på sin hjemmeside, at den argentinske angriber forlader klubben, når hans kontrakt udløber til sommer.

Agüero kom til Manchester City fra Atlético Madrid i sommeren 2011.

Den lille angriber med de hurtige fødder blev hurtigt en stjerne i klubben, som Agüero i sin første sæson hjalp til det engelske mesterskab.

Han var med til at slukke en 44 år lang mesterskabstørke i den lyseblå Manchester-klub og scorede sågar det mål, der endegyldigt sendte guldmedaljerne til City, da han mod Queens Park Rangers i sæsonens sidste kamp gjorde det til 3-2 dybt inde i tillægstiden.

I alt er det blevet til 384 kampe og 257 mål for Sergio Agüero i Manchester City. Undervejs - og især i de seneste sæsoner - har han dog måtte kæmpe med en del skader.

Agüreo er den mest scorende City-spiller nogensinde, den mest scorende udlænding i Premier Leagues historie og har også rekorden for flest hattrick i Premier League med 12.

Af samme grund vil der blive rejst en statue af Agüero, fortæller Citys formand, Khaldoon Al Mubarak, på klubbens hjemmeside.

- Sergios bidrag til Manchester over de seneste ti år kan ikke overdrives. Legenden om ham vil være en fast del af alle der elsker Manchester Citys minder, og måske endda også hos dem, der bare elsker fodbold.

I denne sæson er det kun blevet til 14 optrædener for Agüero, kun enkelte af dem har været fra start.

- Jeg vil fortsætte med at give alt i resten af sæsonen for at vinde flere trofæer og give mere glæde til fansene.

- Derefter vil et nyt kapitel med nye udfordringer begynde, og jeg er helt klar til at møde dem med den samme passion og professionalisme, jeg altid har dedikeret til fortsat at spille på højeste niveau, skriver Agüero i et opslag på Twitter.

Han nævner ikke, hvor han fremover kommer til at spille.