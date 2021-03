Agger og Jacobsen bliver HB Køges nye trænerduo

Tilsammen har de spillet 156 landskampe for Danmark, men duoen har ikke prøvet kræfter med et trænerjob på topplan før nu.

Cheftrænerjobbet i HB Køge er blevet ledigt, efter at det tirsdag blev meldt ud, at Auri Skarbalius stopper i jobbet. I stedet tiltræder Skarbalius en stilling som teknisk direktør i Capelli Sport, der ejer HB Køge.

Med Skarbalius ved roret har HB Køge booket en plads blandt de seks bedste hold i 1. division. Holdet er dog lige nu langt fra at sikre sig oprykning til Superligaen.

Det er fem år siden, at Agger indstillede sin aktive fodboldkarriere, der blev afsluttet i Brøndby. Det var også her, at det hele tog fart for midterforsvareren, der senere blev solgt til Liverpool.

Den karismatiske fodboldspiller med de mange tatoveringer spillede otte fulde sæsoner i Liverpool, inden han i 2014 vendte retur til Brøndby, hvor han tog en ny tørn frem til 2016.

Sideløbende med klubkarrieren har den nu 36-årige Agger spillet 75 landskampe for Danmark.

Den fem år ældre Lars Jacobsen har spillet seks landskampe mere end Agger. Fynboen indledte karrieren i OB, men blev i en ung alder solgt til HSV Hamburg.

To gange nåede han også at repræsentere FC København. Det blev også til ophold i flere engelske klubber - blandt andre Everton, Blackburn og West Ham.

Lars Jacobsen indstillede ligesom Agger den aktive karriere i 2016.