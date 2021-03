Agger og Jacobsen: Vi har ledt efter et projekt sammen

Ved præsentationen fortalte de to tidligere landsholdsspillere, at de gennem lang tid har været på udkig efter et projekt, hvor de kunne arbejde sammen som trænere.

Både cheftræner Agger og assistent Jacobsen stoppede på topplan i 2016, og dengang slog Agger fast, at han ikke så en fremtid som træner for sig. Men han kom forholdsvis hurtigt på andre tanker.

- Vi har arbejdet på den her konstellation i mange år.

- Jeg har forberedt mig i mange år. Jeg stoppede lidt pludseligt og skulle væk fra det hele og fandt ud af, at jeg havde meget mere at give af.

- Jeg var ikke færdig med den her branche, og så begyndte jeg at forberede mig til næste step, siger Daniel Agger.

36-årige Agger er ligesom den fem år ældre Lars Jacobsen i gang med at tage sin A-licens som træner.

Agger har ingen erfaring som træner på topplan, men den tidligere landsholdsanfører har store ambitioner.

- Jeg har brug for det pres, som man kun kan få på en fodboldbane.

- Det er umuligt at sammenligne med noget andet. Jeg er et ekstremt konkurrencemenneske, og jeg går efter at komme så langt, jeg kan, siger Daniel Agger.

Han forklarer, at han tager masser af erfaring med sig fra sin egen karriere på landsholdet, fra Brøndby og Liverpool. Samtidig slår han fast, at han ser fodbold på en helt anden måde end for fire-fem år siden.

HB Køge rettede i første omgang henvendelse til Daniel Agger, og det banede vejen for, at Lars Jacobsen også blev en del af projektet i HB Køge.

Lars Jacobsen bekræfter, at duoen gennem mange år har vidst, at de en dag skulle ende op som trænere for samme hold.

- Vi har relativt tidligt vidst, at vi skulle kaste os ud i noget sammen.

- Det handler om timing og finde det rigtige projekt. Jeg kan mærke, at jeg har savnet det her, siger Lars Jacobsen.

Cheftrænerjobbet i HB Køge er blevet ledigt, efter at det tirsdag blev meldt ud, at Auri Skarbalius stopper i jobbet. I stedet tiltræder Skarbalius en stilling som teknisk direktør i Capelli Sport, der ejer HB Køge.