Afslappet Klopp: Coronaen kan ikke forhindre mesterskab

- Fodbold er et spil, hvor vi alle sammen er ret meget i den samme situation. Vi behøver ikke at være på vores højeste niveau nogensinde, siger Jürgen Klopp ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi skal være på vores bedst mulige, og det er præcis det samme for de andre hold.

Han har forsøgt at holde sine spillere i så god form, som omstændighederne har tilladt. Og han føler sig overbevist om, at holdet er klar.

- Uanset hvornår vi genoptager sæsonen, har vi haft tid til at forberede os. Og vores job er, og vil altid være, at udnytte den situation, vi står i. Vi vil være i så godt form som muligt, siger han.

Liverpool fører Premier League med hele 25 point ned til Manchester City på andenpladsen. City har dog spillet en kamp mindre.

Jürgen Klopps tropper har ni kampe tilbage af sæsonen, og såfremt Manchester City vinder sine ti sidste kampe, skal Liverpool stadig blot hente to sejre i ni kampe for at hjemtage et længe ventet mesterskab.