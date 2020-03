Aflyst regatta giver knas i roernes jagt på OL

Dansk rosport håber på at få flere end de allerede to kvalificerede robåde med til sommerens OL i Tokyo.

Aflysningen sker som følge af det igangværende udbrud af coronavirus.

Sportschef i Dansk Forening for Rosport, Finn Trærup-Hansen, har forståelse for beslutningen, men føler også med roerne, der kæmper for at komme med til OL.

- Det er meget ærgerligt for en gruppe unge mennesker, der har lagt liv og sjæl i at forberede sig, haft mange hårde træningstimer og sat studier og arbejde i bero.

- Så jeg føler rigtig meget med vores roere, som står i en svær situation, siger Finn Trærup-Hansen i en pressemeddelelse fra Dansk Forening for Rosport.

Danmark har for længst kvalificeret en båd i herrernes singlesculler til OL, da færøske Sverri Nielsen sidste år vandt VM-sølv. Derudover er Danmark kvalificeret med damernes firer uden styrmand.

På tirsdag vil Fisa melde ud, hvordan de resterende OL-pladser skal fordeles.

- Vi må hænge i indtil tirsdag, og så må vi forholde os til situationen, når vi kommer på den anden side af tirsdag, siger sportschefen.

Søndag vender de bedste danske roere hjem fra en træningslejr i Portugal.

OL-kvalifikationsregattaen i Luzern skulle have været afholdt 17. til 19. maj. World Cuppen 22. til 24. maj samme sted er også aflyst.