Aflyst cykelsæson kan udslette Fuglsangs hold

- Vi skal bare overleve dette år, og uden løb bliver det kompliceret for cykelsporten. Er mit hold i fare, hvis der ikke bliver kørt løb? Det tror jeg, ligesom alle andre hold.

- Sponsorer ønsker synlighed, og jeg tror, at vores hold er forsvundet næste år, hvis der ikke bliver kørt flere løb, siger Vinokourov ifølge cyclingnews.com til det franske website Cyclism'Actu.

Cykelsporten har ligget stille siden 14. marts, hvor den sidste etape af et afkortet Paris-Nice sluttede.

Siden er det ene løb efter det andet blevet enten aflyst eller udsat, efterhånden som coronapandemien har gjort sit indtog over det meste af verden.

I sidste uge præsenterede Den Internationale Cykelunion (UCI) en revideret løbskalender, hvor de fleste af sæsonens store løb er klumpet sammen på tre intense efterårsmåneder.

Hvorvidt det kan lade sig gøre at gennemføre planen, er dog stadig et åbent spørgsmål. I mange lande vil der formentlig være forsamlingsforbud eller begrænsninger et godt stykke ud i fremtiden.

Foreløbig er Astana-chefen glad for, at det er lykkedes at gøre plads til mange af de store løb.

- Alle de store begivenheder som OL og EM er aflyst, og for at overleve er det vigtigt for vores sport at kunne køre videre i år.

- Derfor mener jeg, at UCI har gjort et godt stykke arbejde med kalenderen, som selvfølgelig er meget tætpakket, men jeg forstår godt alle de løbsarrangører, der gerne vil fastholde deres løb, siger Alexandre Vinokourov.

Inden sæsonen blev afbrudt, havde Astana nået at sikre sig seks sejre. Tre af dem stod Jakob Fuglsang for.