Leon Madsen og co. kommer tidligst til at kæmpe om VM-point i juni.

Aflysning skubber VM-sæsonpremiere i speedway til juni

Verdens bedste speedwaykørere må væbne sig med tålmodighed i deres iver efter at komme i gang med VM-serien.

Sæsonstarten er onsdag blevet udskudt med mindst to uger, da grandprixet 22. maj i Teterow er blevet aflyst.

Det er på grund af coronapandemien, at speedwaykørerne ikke kan samles i den nordøsttyske by om lidt over en måned.

Nu kommer de tidligst ud på slaggerbanen i VM-regi i juni. Sæsonpremieren er nu sat til at være 5. juni i tjekkiske Prag.

- Vi er meget kede af, at vi må aflyse det tyske grandprix på grund af coronapandemien, lyder det fra VM-arrangørerne.

Aktuelt er der kun otte grandprixer i VM-kalenderen, og det ene af dem har endda ikke en offentlig oplyst værtsby endnu.

VM-arrangørerne tilkendegiver dog, at de stadig håber på at udfylde huller i speedwaykalenderen, så sæsonen byder på 11 VM-grandprixer inden sæsonafslutningen i oktober.

Feltet kommer også forbi Vojens 11. september.

Der er to faste danske kørere i VM-serien i 2021. Det er Leon Madsen og Anders Thomsen.