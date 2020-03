Aflysning sender skiløbernes World Cup-titel til Norge

Løbene var de sidste på World Cup-kalenderen, efter at den oprindelige sæsonafslutning i Cortina d'Ampezzo i Italien 18.-22. marts blev aflyst i sidste uge.

Dermed står det også klart, at nordmanden Aleksander Aamodt Kilde vinder den samlede World Cup for første gang i karrieren.

I det samlede regnskab har Kilde 1202 point, hvilket er 54 flere end den nærmeste rival, franskmanden Alexis Pinturault.

- Det er surrealistisk. Det må jeg sige. Samtidig er det ærgerligt, at vi ikke kan konkurrere helt til slut, siger Aamodt Kilde til det norske nyhedsbureau NTB.

- Det har været en enestående sæson for mig, og det er gået over al forventning. Jeg har fået vist, hvad jeg er god for og leveret stabile resultater. Dette er alligevel overraskende for mig, siger den nykårede World Cup-vinder.

Han efterfølger den nu pensionerede østriger Marcel Hirscher, der frem til 2019 vandt den samlede World Cup otte sæsoner i træk.

Onsdag blev italieneren Federica Brignone kåret til World Cup-vinder hos kvinderne. Også her havde aflysninger stoppet sæsonen i utide.