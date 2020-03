Aflysning i Melbourne sår tvivl om grandprix i Bahrain

Med nysået tvivl om kommende Formel 1-grandprixer uden for Europa kan sæsonåbningen blive i Holland.

Om blot syv dage skal det næste Formel 1-grandprix allerede finde sted, og Bahrain er vært. Men efter fredagens aflysning af det australske grandprix er der sået tvivl om, hvorvidt løbet i ørkenstaten kan køres.

Ved et hasteindkaldt pressemøde fredag eftermiddag lokal tid efter aflysningen af grandprixet i Melbourne, vil formanden for selskabet bag Formel 1, Chase Carey, ikke garantere, at løbet bliver kørt.

- Vi bliver nødt til at kigge på det med det samme. Vores fokus er lige nu på det australske grandprix, men vi melder snart noget ud, siger Chase Carey.

Grandprixet i Bahrain skal efter planen køres fra den 19. til 22. marts.

Det er tidligere blevet officielt bekræftet, at løbet skal køres for lukkede døre, men Formel 1-holdene venter nu på, om løbet overhovedet bliver kørt.

Holdleder i Red Bull, Christian Horner, forventer ikke, at der skal køres ræs i Bahrain.

- Jeg mener, at det er ret uundgåeligt, at når vi ikke kører her, kører vi heller ikke i Bahrain, siger Christian Horner ifølge mediet Motorsport.

- Det er ikke blevet besluttet endnu, men jeg har svært ved at se, hvordan holdene kan være i stand til at køre.

Det australske grandprix, som er sæsonens første, blev aflyst, efter at en medarbejder fra McLarens Formel 1-hold blev testet positiv for Covid-19.

Det fik holdet til at trække sig torsdag. Ifølge nyhedsbureauet AP er 14 medlemmer af holdet sat i karantæne.

Efter Bahrain skal Formel 1-holdene efter planen for første gang nogensinde køre i Hanoi i Vietnam fra den 3. til den 5. april. Men ifølge motorsportsmediet Speedcafe bliver løbet udsat på ubestemt tid grundet coronasmitten.

Fjorten dage senere skulle kørerne til Shanghai i Kina 19. april, men det løb blev allerede aflyst af selskabet bag Formel 1 og Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i februar.

Dermed kan det hollandske grandprix i Zandvoort bliver Formel 1-sæsonens åbning.

Løbet i Holland, hvor der ikke er blevet kørt Formel 1 i 35 år, skal ifølge kalenderen køres 3. maj.

Den hollandske regering har meldt ud, at der ikke bliver afholdt nogen sportsarrangementer i resten af marts grundet coronasmitten.

Arrangørerne bag grandprixet i Zandvoort siger ifølge det hollandske medie Sportnieuws, at de er i tæt kontakt med de hollandske myndigheder, men at løbet står til at blive kørt.