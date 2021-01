Aflysning af kamp minder Mourinho om tiden som ungdomstræner

Premier League har skriftligt forklaret klubberne, at den sene beslutning skyldes, at resultaterne af coronatest først var blevet modtaget kort tid forinden.

En time inden udsættelsen havde José Mourinho på Instagram irriteret sig over uvisheden.

- Kamp klokken 18.00. Vi ved stadig ikke, om vi skal spille. Verdens bedste liga, skrev Mourinho og postede en video af spillerne i en lounge på stadion.

Fredag uddyber han sin utilfredshed over for blandt andet BBC ved at beskylde Premier League for mangelfuld kommunikation.

- Da jeg trænede U13 og U15 i Portugal for 30 år siden, ankom man til en kamp klokken 09.30, og nogle gange var enten modstanderen eller dommeren ikke mødt op, siger han.

- Det var voldsomt frustrerende for børnene, som ønskede at spille fodbold, men ikke kunne og først fik det at vide i sidste minut. Det er næsten, hvad der skete for os. Vi var næsten ankommet til stadion, da vi fandt ud, at vi ikke skulle spille, siger han.

José Mourinhos irritation forstærkes af, at dagen før kampen var der i medierne rygter om, at den ville blive udsat.

- Spillerne fortalte mig, at selv i deres hjemlande blev der skrevet om en udsættelse, men hverken jeg eller min chef, Daniel Levy, kunne informere spillerne, siger portugiseren.

Mourinho understreger, at hans kritik ikke er rettet mod Fulham.

- Jeg henviser til organisationen (Premier League, red.), siger han.