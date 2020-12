Afløser skal krympe sig sammen i Hamilton-racer

Mercedes-raceren er dog designet og målt op til Hamilton, der fysisk er en hel del mindre end Russell.

Torsdag afprøvede George Russell Mercedes-bilen, og det var lidt af en prøvelse.

- Det var helt sikkert meget klemt.

- Det var en kamp at få plads til min sko-størrelse 11, så jeg er nødt til at benytte et skonummer mindre, end hvad der er ideelt for mig.

- Så det er en smule ubehageligt, men jeg er sikker på, at jeg kan stå imod smerten for at få den her chance, siger George Russell.

Ifølge AFP er han omtrent ti centimeter højere end Hamilton, der normalt bruger skostørrelse 9, hvilket svarer til størrelse 42-43 på dansk. Russell bruger størrelse 44-45.

For fire år siden blev George Russell tilknyttet Mercedes-teamets talentprogram.

Briten er i øjeblikket i gang med sin anden sæson hos Williams, der i denne den forestående weekend har udlånt ham til Mercedes. Russell har aldrig hentet et eneste point i Formel 1.

Lewis Hamilton sikrede sig for tre uger siden karrierens syvende VM-titel.