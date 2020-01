Afklaret Wozniacki før afskedsturnering: Jeg har givet alt

- Jeg har tænkt på det i lang tid. Jeg så bare på mit liv, min karriere, alt det andet, og det føltes rigtigt. Det føltes som det rette tidspunkt af en række grunde, sagde hun til pressemødet.

- Jeg er her, og jeg elsker sporten. Jeg elsker alt det, den har givet mig. Jeg elsker at være derude og konkurrere. Men jeg er klar til at starte et nyt kapitel i mit liv.

Det seneste år er Wozniacki gledet ned ad ranglisten, hvor den tidligere verdensetter indtager en plads som nummer 35.

Det er blandt andet sket, efter at det i sommeren 2018 kom frem, at hun har leddegigt.

Tidligere har hun afvist, at karrierestoppet, som blev offentliggjort i december, skyldes sygdommen.

Ved pressemødet påpegede hun blot, at prioriteterne har ændret sig.

- Det føles ikke på samme måde. Jeg ønsker stadig at arbejde hårdt, men jeg vil gøre noget andet. Jeg vil forsøge at opnå noget andet, nogle andre ting i livet, sagde hun.

- Livet er kort. Jeg ved, at en tenniskarriere er kort.

Wozniacki har dog gang i flere projekter, som hun vil fortælle mere om på et tidspunkt, fortalte hun.

På banen er Wozniacki blevet kendt som én, der arbejder hårdt.

Den danske stjerne fortalte til pressemødet, at hun ser frem til at rejse uden at være styret af træningstider og turneringsplaner.

Efter en karriere med 30 WTA-titler og 71 uger som nummer et er det tid til at stoppe.

Og det er oplagt, at det skal ske ved den turnering, hvor Wozniacki har vundet karrierens eneste grand slam-titel tilbage i 2018.

- Helt ærligt stopper jeg uden at fortryde noget overhovedet, fordi jeg har arbejdet så hårdt hele livet, hele karrieren. Jeg har bogstaveligt talt givet alt, jeg har, for at nå dertil, hvor jeg er nået, sagde hun og uddybede:

- Til syvende og sidste var jeg der hver eneste dag til træning og i kamp, og jeg gav alt, hvad jeg havde.

Wozniacki har flere gange påpeget, hvor stor en oplevelse det var at være fanebærer ved OL i Rio de Janeiro i 2016.

Men deltagelse ved OL i Tokyo ville kræve et halvt år mere med træning og turneringer. Og da Wozniacki sidste år meldte afbud til Fed Cup-kampe, ville hun heller ikke være sikret deltagelse, påpegede hun.

Natten til mandag dansk tid spiller Wozniacki i første runde af Australian Open mod forholdsvist upåagtede amerikanske Kristie Ahn.