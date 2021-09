Afghansk cricket kæmper for kvinderne i Taliban-regime

Den islamiske bevægelse mener, at sport er unødvendigt for kvinder, og at kvinder risikerer at blotte deres ansigt og krop, hvilket er problematisk ifølge Talibans tolkning af islam.

Kvinder må ikke længere dyrke en lang række sportsgrene i Afghanistan, efter at Taliban har overtaget magten i landet.

Alligevel har Afghanistans Cricketforbund ifølge formand Aizizullah Fazli fundet en vej, så kvinderne fortsat kan deltage i landets mest populære sport.

- Vi vil komme med vores tanker om, hvordan kvinder kan spille cricket.

- Meget snart vil vi komme med de gode nyheder om, hvordan vi kommer videre, siger Aizizullah Fazli til det australske medie SBS Radio Pashto.

Samme medie har også talt med vicechefen for Talibans kulturkommission, Ahmadullah Wasiq. Han kan dog ikke umiddelbart forestille sig, at kvinder igen får lov til at spille cricket.

- I cricket kan der opstå situationer, hvor ansigt og krop ikke er tildækket. Kvinder må ifølge islam ikke blive set på den måde.

- Vi befinder os også i medieæraen, så der vil blive taget fotos og videoer, som folk vil se, siger Ahmadullah Wasiq.

Selv om Taliban ikke har noget mod, at Afghanistans mænd spiller cricket, så kan den øjeblikkelige situation alligevel få konsekvenser for Afghanistans mandlige landshold, der til november møder Australien i Hobart.

Det er således et krav fra Det Internationale Cricketforbund, at de nationale forbund har landshold for både kvinder og mænd.

Australiens Cricketforbund overvejer allerede nu at aflyse kampen, såfremt Afghanistans kvindelandshold ikke længere må spille kampe.