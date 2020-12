Afbrudt CL-kamp spilles færdig onsdag efter udvandring

Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir vender ikke tilbage til grønsværen i den franske hovedstad tirsdag, efter at begge hold forlod banen kort inde i aftenens Champions League-opgør.

Spillerne fra både PSG og Istanbul forlod banen efter en længere diskussion med kampens dommer. Det skete, efter en episode hvor Istanbul-assistenttræner Pierre Webó blev udvist på sidelinjen, og kampens fjerdedommer angiveligt ytrede racistiske bemærkninger.

- Vores assistenttræner Pierre Webó er blevet udvist med en racistisk bemærkning af kampens fjerdedommer, skrev Istanbul efterfølgende på Twitter og lagde et billede op med teksten "No To Racism" (Nej til racisme, red.).

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) meddelte senere, at kampen, som blev fløjtet i gang klokken 21, ville blive genoptaget med en ny fjerdedommer, men det skete altså aldrig tirsdag.

I samme forbindelse sagde Uefa, at forbundet vil undersøge episoden og melde yderligere ud, "når tiden er moden".

Begge hold endte med at være i omklædningsrummene i cirka to timer, inden det stod klart, at kampen ikke ville blive genoptaget tirsdag.

Undervejs var enkelte PSG-spillere kortvarigt ude i spillertunnelen for at holde sig lidt i gang, men det blev altså ikke nødvendigt. Kort efter begyndte en PSG-ansat at rydde op i klubbens bænkområde.

Selv om PSG ikke fik spillet færdig, så blev klubben alligevel klar til Champions Leagues knockoutrunder tirsdag aften. Det skete, da Manchester United tabte til RB Leipzig i den anden kamp i gruppen.