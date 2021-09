Afbrudt 1. divisionskamp skal genoptages senere i år

- Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller en anden akut grund, skal dommeren indberette dette, gengiver Lyngby fra DBU's beslutning.

- Fodboldens Disciplinærinstans vurderer på baggrund af dommerens indberetning og sagens faktiske omstændigheder, at kampen skal genoptages fra det tidspunkt, hvor den blev afbrudt og dermed færdigspilles.

Nu skal der findes en dato, hvor de resterende 31 minutter plus tillægstid kan afvikles.

Vendsyssel ønskede ellers hele kampen spillet om, da man mente, at holdets Tiemoko Konaté fejlagtigt blev udvist efter 20 minutter.

Disciplinærinstansen afviser dette scenarie, men Konatés karantænepoint fjernes dog, da tv-billederne efterfølgende har frikendt Konaté.

Vendsyssel-spilleren blev vist ud i det 21. minut for at berøve en oplagt scoringsmulighed ved brug af hånden, men tv-billeder viste, at Konaté blev ramt i hovedet.

Det ændrer dog ikke på, at dommerskønnet i kampen består, og at Vendsyssel derfor skal spille de resterende 31 minutter med 10 mand.

Wessam Abou Ali faldt lørdag om på banen, og kampen blev straks afblæst, mens den 22-årige angriber med ambulance blev kørt til hospitalet.

Uheldet gav mindelser om Christian Eriksens hjertestop under EM, men så galt gik det dog ikke, da det viste sig, at Wessam Abou Ali havde fået et krampeanfald.

Superliganedrykkeren Lyngby ligger placeret som nummer tre i den næstbedste række, mens Vendsyssel ligger nummer ti lige over nedrykningsstregen.