Advarsel i 2011 giver Ibrahimovic karantæne i pokalkamp

Zlatan Ibrahimovic har fået to advarsler i denne sæsons Coppa Italia for AC Milan, og det er i sig selv ikke nok til en karantæne. Men et gult kort fra 2011 tæller med i regnskabet, så svenskeren kan ikke være med i returkampen mod Juventus i semifinalen af årets Coppa Italia.

Foto: Alberto Lingria/Reuters