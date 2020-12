Johan Absalonsen har spillet sin sidste kamp for Sønderjyske. Det blev til 200 kampe for klubben. (Arkivfoto)

Absalonsen stopper i Sønderjyske efter 200 kampe

Johan Absalonsen stopper i Sønderjyske efter 200 kampe for klubben.

Den 35-årige offensivspiller har kontraktudløb hos Sønderjyske ved årsskiftet og fortsætter ikke i superligaklubben. Det oplyser Sønderjyske onsdag på sin hjemmeside.

Absalonsen kom til Sønderjyske i sommeren 2012 og har været i klubben lige siden bortset fra en afstikker til Australien i 2017/2018-sæsonen. Dermed blev det til næsten otte sæsoner i Haderslev samlet set.

- Sønderjyske har været mit andet hjem i syv en halv sæson, så klubben har været en integreret del af mig i mange år.

- Jeg vidste, at den her dag ville komme på et tidspunkt, men det gør ikke kendsgerningerne nemmere, siger Absalonsen til klubbens hjemmeside.

Han fortæller, at han kommer til at savne hverdagen i Sønderjyske, truppen og folkene omkring fodboldklubben.

Selv om det er slut i Sønderjyske, er det måske ikke forbi med at spille fodbold.

- Nu bliver det her enden i Sønderjyske, og nu skal jeg starte på et nyt kapitel.

- Jeg er ikke nødvendigvis færdig med at spille fodbold, for jeg føler stadig, at jeg har meget at give på banen, så nu ser jeg lige, hvad der er af muligheder det næste stykke tid, siger Absalonsen.

Sønderjyske-sportschef Hans Jørgen Haysen fremhæver den betydning, Absalonsen har haft.

- Han er en vaskeægte kulturbærer, der er blevet lyseblå i hjertet, og han fortjener en fremtrædende plads i historiefortællingen om Sønderjyske.

- Han var med i vores svære år, hvor vi kæmpede om overlevelse, og han har været med i de sæsoner, hvor det har været rigtigt sjovt.

- Jeg kan uden at fornærme nogen godt sige, at han har været den største spiller i klubben i den tid, jeg har været ved roret, siger Haysen.

Absalonsen blev topscorer for Sønderjyske, da holdet i 2016 vandt sølv i Superligaen. Og i sommer var han med til at vinde pokalturneringen.

Absalonsen, der tidligere i karrieren har spillet for både Brøndby, FC København og OB, var kun med i seks kampe for Sønderjyske i efteråret og scorede et enkelt mål.

Det mål, der blev scoret på straffespark i 3-1-sejren over AaB, var dog historisk, da han dermed blev den første spiller, der scorede i 17 forskellige sæsoner i Superligaen.

Et indhop mod Randers FC inden jul blev sidste optræden for klubben, og det var også en milepæl for Absalonsen, som spillede sin kamp nummer 200 for Sønderjyske.