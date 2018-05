Absalonsen retur til Sønderjyske efter australsk eventyr

Den hurtige venstrekant Johan Absalonsen vender tilbage til Sønderjyske efter et ophold på et år hos Adelaide United i australsk fodbold.

- Johan Absalonsen er en fantastisk fyr, som leder med det gode eksempel på banen og i omklædningsrummet, siger sportschef Hans Jørgen Haysen i en pressemeddelelse.

Det er blot et år siden, at kantspilleren forlod Sønderjyske, og sportschefen regner med, at Absalonsen igen kan blive en markant profil.

- Vi kender hinanden ud og ind efter fem gode sæsoner, så han vil også kunne bidrage fra første fløjt.

- Han kommer til at spille en vigtig rolle igen for os, og han har stadig en masse at give af, siger Hans Jørgen Haysen.