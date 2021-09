Aastrand vandt suverænt VM-guld: Publikum fortjente vink

Den danske kajakroer var favorit til at vinde guld, og der var ingen slinger i valsen for guldvinderen, som også havde overskud til at vinke til hjemmepublikummet på vej over mållinjen.

- De fortjener et vink, fordi de har været med til at bære mig over målstregen og heppet på mig, siger Emma Aastrand efter løbet.

Dermed viste Aastrand, at hun stadig er i storform ovenpå OL i Tokyo, hvor hun vandt to medaljer.

Ved OL kunne hun hverken på 200 eller 500 meter følge med Lisa Carrington fra New Zealand, som siden 2011 har gjort rent bord på 200 meter ved VM, men i hendes fravær vandt Aastrand helt suverænt.

- Lisa (Carrington) fra New Zealand er her ikke, men hvis man vil være verdensmester, skal man også stille op. Jeg ror mod andre, der også har været med til OL og prøver at toppe til det her VM, siger Emma Aastrand.

OL-bronzevinderen på distancen styrede finalen fra første tag og efterlod ingen tvivl om, at hun ville have sit VM-guld foran et entusiastisk hjemmepublikum.

Hun vandt med godt en bådlængde ned til Anna Lucz fra Ungarn, mens bronzen gik til russiske Natalja Podolskaja.

Aastrand har to gange i karrieren vundet VM-sølv på 200 meter, men nu kan hun altså også bryste sig af en medalje af den fineste karat på distancen.

Ved VM på hjemmebane kan danskeren stadig nå at vinde en medalje mere, da hun også er en varm medaljekandidat på 500 meter.

Danmark er indtil videre oppe på to medaljer ved VM på hjemmebane. Tidligere lørdag hentede Pernille Knudsen bronze i 1000 meter enerkajak.