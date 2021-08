Aastrand kan blive kajakdronnings arvtager

Carrington, der er ubesejret på 200 meter ved store mesterskaber i ti år, har i karrieren nu vundet fem OL-guld og ti VM-guld på 200 og 500 meter.

Newzealænderen er dog 32 år, og Emma Aastrand Jørgensen kan med sine 25 år muligvis ane en fremtid uden den hårde konkurrent.

Sportschef i Dansk Kano og Kajak Lars Robl ser Aastrand som en mulig arvtager for Carrington.

- Hvis Emma bliver ved med at have glæden og lysten, så har hun i hvert fald en mulighed for at tage over efter Carrington. Emma har det hele, og som landstræneren (Zoltan Bako, red.) også siger, er hun en ener, siger Lars Robl.

Selv om Carrington viste skræmmende styrke i sine sejre i Tokyo, bør hendes udviklingsmuligheder været begrænsede som 32-årig. Derimod ser Robl muligheder for uudnyttet potentiale hos danskeren.

- Jeg ved ikke, hvornår man kan forvente, at Emma peaker, men min fornemmelse er, at Emma også går efter Paris i 2024.

- Ifølge Zoltan kan hun bygge mere på sin styrke og teknik, selv om hun næsten er fuldkommen, og hun får også mere erfaring som her i Tokyo. Erfaring er næsten det eneste, man ikke kan købe for penge, lyder det fra sportschefen.

Efter at have fået bronzen overrakt torsdag udtrykte Aastrand glæde over, at Robl ser hende som mulig arvtager for Carrington.

- Det er flotte ord, som jeg er stolt og glad over at høre. Lars og jeg har et godt samarbejde, og jeg tror ikke, at han tager fejl, men der ligger rigtigt meget hårdt arbejde i det.

- Det motiverer mig helt sikkert. Jeg tænker, at det snart er ved at være tid, siger Aastrand.

Efter at have vundet EM-guld på 200 og 500 meter i juni havde danskeren en tro på, at hun allerede ved dette OL kunne hamle op med Carrington.

- Jeg havde følelsen af, at det var min tur i år, men igen viste hun, at hun er en klasse for sig. Jeg er faktisk lidt overrasket over, at hun stadig har så højt et niveau. Jeg havde håbet at være tættere på hende både på 200 og 500 meter.

Hun tror ligesom Robl, at erfaring vil rykke hende nærmere det øverste trin på podiet.

- Jeg tror, at det kommer med årene. Det gør ikke noget, at jeg bliver lidt ældre og får mere tid i båden, både i træning og til konkurrencer.