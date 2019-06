Aastrand efter guld og bronze: Kæmpe boost inden VM

Men det var ikke til at se, at hun stadig har et godt stykke til topformen, da hun torsdag vandt medalje i både 200 og 500 meter enerkajak, henholdsvis guld og bronze.

- Det giver et kæmpe boost inden VM. Jeg føler egentlig stadig, at jeg ligger på trin seks eller syv. Der er stadig mange trin at tage inden VM, siger Emma Aastrand.

- Det er hele vejen rundt både i 500 meter K1 og 500 meter firerkajak. Men også på 200 meter er der noget at hente. Jeg ved, at der venter en newzealænder, der står stærkt til VM, og hende vil jeg også gerne slå.

Hun hentyder til Lisa Carrington, der senest vandt VM sidste år foran netop Aastrand.

Torsdag var der kun europæere at koncentrere sig om, og de kunne ingenlunde følge med Aastrand.

Trods den korte distance på 200 meter vandt danskeren med komfortable 0,535 sekunder ned til ungareren Danuta Kozak på andenpladsen.

- Jeg er glad for at være et stykke foran konkurrenterne allerede nu. Det kan forhåbentligt betyde, at jeg stadig har et forspring til dem, når jeg har trænet endnu hårdere op til VM.

- Det giver et rygstød og en masse ro op til VM, understreger Aastrand.

Hun skal torsdag klokken 15 ud i sin fjerde finale samme dag på 5000 meter.

- Jeg har prøvet at ro fire finaler samme dag ved et World Cup-stævne, men aldrig til så stort et stævne som her.

- Kræfterne er ved at være lidt brugt op, men jeg håber, at jeg kan komme med fra start og hænge på førerfeltet, siger den 23-årige kajakroer.