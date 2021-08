Aastrand efter avancement: Fejring fjernede bronzeskuffelse

Lidt over fire natten til onsdag dansk tid roede danskeren sig videre ved OL i Tokyo, da hun i sit indledende heat i 500 meter enerkajak blev nummer to.

Den står på semifinale torsdag for Emma Aastrand Jørgensen.

Det skete, et døgn efter hun vandt bronze i 200 meter enerkajak. Umiddelbart efter overrækkelsen erklærede hun sig skuffet, over at det ikke blev til den sølvmedalje, hun havde sat næsen op efter.

Men glæden over bronze kom snigende i løbet af tirsdagen.

- Det kom om aftenen, da jeg blev fejret af alle de andre. Da kunne jeg mærke, at det er skide godt, det jeg har lavet. For Søren, det er jo en OL-bronze altså.

- Jeg kunne mærke, at folk syntes, det var mega fedt, så glæden kom til mig, og jeg blev fejret godt, fortæller Emma Aastrand.

Torsdag skal hun i ilden igen, når hun i semifinalen på 500 meter skal forsøge at bane sig vej til finalen senere samme dag.

Danskeren lagde sig i det indledende heat onsdag tidligt i front. Efter 250 meter var hun toer, og her forblev hun altså også på den sidste kvarte kilometer.

Ungareren Danuta Kozak vandt sikkert med et halvt sekund til danskeren.

- Det var dejligt, og jeg følte, at jeg havde masser af overskud, så det var lækkert. Jeg er glad for at være tilbage på 500 meter. Jeg føler, at det er længe siden, selv om det var ved EM.

Ved EM i begyndelsen af juni vandt Aastrand guld på 500 meter foran netop Kozak på andenpladsen.

Aastrand var ikke helt tilfreds med sin start i tirsdagens finale på 200 meter, men onsdag kom hun bedre ud på den længere distance.

- Jeg følte, at starten var fin. Vinden kom lidt fra siden, så man skulle tage mere sidetag for at ligge lige, men jeg kom fint ud.

- Jeg snakkede lige med min træner om, at jeg ikke fik lagt så meget power i mine tag, men det var den første på 500 meter, og man skal lige i gang. Overall var det et godt løb, mener hun.

25-årige Aastrand Jørgensen vandt sølv i 500 meter enerkajak ved OL i Rio i 2016.