Aaron Rodgers er tilbage på den store scene i NFL

I februar 2011 nåede han karrierens foreløbige højdepunkt, da han førte Packers til sejr over Pittsburgh Steelers i Super Bowl, men siden har han ikke stået i den største finale inden for amerikansk fodbold.

Det får han chancen for i år.

Natten til mandag dansk tid skal han og Green Bay Packers dyste om den ene billet til årets Super Bowl, der spilles natten til 3. februar.

Modstanderen i NFC-finalen, der svarer til semifinalen i NFL, er San Francisco 49'ers, der gennem hele sæsonen har været blandt de bedste hold i ligaen.

Det fik Packers selv at mærke, da holdet blev banket 8-37 på udebane tidligere på sæsonen.

- Når man spiller mod dem, indser man, hvor gode de er, sagde Aaron Rodgers ifølge NBC Sports tidligere på ugen.

- Dengang var de to sejre foran os og havde den indbyrdes fordel. Jeg regnede ud, at hvis vi kom ind i en stime, ville vi nok ende med at skulle besejre dem på et tidspunkt. Og se nu bare her. Nu er vi her og skal vinde for at komme i Super Bowl, lød det fra quarterbacken.

I grundspillet nåede Aaron Rodgers lige nøjagtig op på den gode side af 4000 yards, da han kastede for 4002 yards, 26 touchdowns og 4 interceptions.

Hans yndlingsmål var wide receiveren Davante Adams, som greb for 997 yards og 5 touchdowns. Adams er klar over, at han får en nøglerolle igen i NFC-finalen.

- Jeg forsøger bare at tage ansvar på mig og løbe mig fri, så han (Rodgers, red.) har et godt sted at kaste bolden hen.

- Jeg kan kun blive så fri, som jeg nu kan, så jeg kan ikke være superhelt. Men jeg gør alt, hvad jeg kan, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Selv om San Francisco 49'ers bankede Green Bay Packers stort tidligere på sæsonen, tager 49'ers' cheftræner, Kyle Shanahan, intet for givet.

- De havde bare én dårlig kamp, forklarede han onsdag ifølge Reuters.

- De har været et robust hold offensivt og defensivt hele året og været gode til ikke at smide bolden væk. I forsvaret har de været gode til at holde modstanderne fra at score, sagde han.

Kampen mellem San Francisco 49'ers og Green Bay Packers fløjtes i gang klokken 00.40 natten til mandag. Søndag aften klokken 21.05 mødes Kansas City Chiefs og Tennessee Titans i den anden semifinale.