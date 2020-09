Aarhus lægger havn til sejlsportens Formel 1

Den østjyske by skal være vært for begivenheden, der populært kaldes sejlsportens Formel 1, 20. og 21. august næste år, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Aarhus bliver fjerde stop for sejlsportsstævnet SailGP i 2021.

Det er første gang, at stævnet skal afholdes i en by i Nordeuropa. København skulle have lagt havn til de hurtige F50-katamaraner 11. og 12. september i år, men på grund af coronapandemien blev det aflyst.

Anden sæson af SailGP blev desuden skubbet til 2021.

- Vi ser frem til et uforglemmeligt stævne herhjemme i sæson to, siger Nicolai Sehested, der er rorsmand for det danske SailGP-hold, i meddelelsen.

- Den støtte, vi har fået fra hele Danmark, siden vi startede i SailGP sidste år, har været enorm, og vi kan ikke vente med at vise flaget foran et dansk publikum.

Aarhus var i 2018 vært for VM i sejlsport, hvor op mod 400.000 tilskuere lagde vejen forbi.

Den administrerende direktør for SailGP, Russell Coutts, ser Danmarks næststørste by som en oplagt destination for mesterskabet.

- Aarhus er en moderne, urban, grøn by, der udmærker sig ved at være vært for bæredygtige begivenheder, og det giver os en ekstraordinær baggrund for vores første nordeuropæiske begivenhed, siger han.

I SailGP dyster en række landshold mod hinanden i F50-katamaranerne, som kan sejle mere end 50 knob, hvilket svarer til næsten 100 kilometer i timen.