Aarhus Fremad vinder forgæves 7-0 i Helsingørs oprykningsfest

Efter to nedrykninger i træk er der igen noget at juble over for fodboldklubben FC Helsingør, der med 0-0 på udebane mod Jammerbugt sikrer sig den ene oprykningsplads fra 2. division.

Helsingør slutter med 54 point. Det samme gør Aarhus Fremad på andenpladsen, men aarhusianerne må sande, at 7-0-sejren hjemme over Frem var forgæves. Helsingørs målscore er bedre.

Helsingør sluttede med en målscore på 64-18. Aarhus Fremads målscore var på 54-12.

- Det holdt mere end almindeligt hårdt, men FC Helsingør fik det point, de kom efter, da en hård, men vidunderlig 0-0-kamp i Pandrup sikrede oprykningen til 1. Division.

- Det sidste point i år blev sikret mere på fight end på godt spil, hvilket i høj grad var et velspillende Jammerbugt-holds fortjeneste, skriver FC Helsingør om oprykningen på klubbens hjemmeside.

Hos Aarhus Fremad er der en stolthed over at have været tæt på til sidst.

- 7-0-sejr i sæsonens sidste kamp. Et oprykningsspil med 16 ud af 18 point og en målscore på 21-2. Vi henter 6 point og ender med kun at mangle 5 mål fra en oprykning til 1. division.

- Kæmpe præstation. Vi er tilbage i næste sæson. Cheftræneren har lige meldt, det kun er starten, skriver klubbens på Twitter.