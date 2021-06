Aalborgtræner vender tilbage efter coronaisolation

Madsen kan således være med igen efter at have været i isolation, fordi han havde været i nær kontakt med en coronasmittet.

Det bliver med cheftræner Stefan Madsen tilbage på sidelinjen, når Aalborg Håndbold tirsdag skal forsøge at sikre endnu et dansk mesterskab.

Det skriver Aalborg Håndbold på sin hjemmeside.

Stefan Madsen missede Aalborgs første DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg onsdag i sidste uge. Anført af assistenttræner Arnor Atlason vandt nordjyderne dog alligevel, så de blot kan nøjes med uafgjort tirsdag.

- Det er virkelig dejligt at være tilbage igen. Jeg er lykkelig over, at Arnór og drengene leverede en så stærk præstation i den første finale.

- De seneste dage har vi haft hele gruppen samlet, og vi har forberedt os godt på morgendagens udfordring - nu glæder jeg mig bare til i morgen, hvor vi vil gøre alt for at tage guldmedaljerne med hjem til Aalborg, siger Stefan Madsen på Aalborgs hjemmeside.

Den nordjyske klub står over for en række store kampe. Ud over DM-finalen skal Aalborg også spille Final 4-stævne i både Champions League og pokalturneringen i de kommende uger.