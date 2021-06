Aalborgs landsholdsstreg: Final 4 rangerer lige så højt som VM

Sådan lyder det fra Aalborg Håndbolds landsholdsstreg og verdensmester Magnus Saugstrup på et virtuelt pressemøde forud for lørdagens semifinale mod Paris Saint-Germain ved Final 4-stævnet.

- Det er kæmpestort. Det er den fornemmeste turnering i klubregi, som man kan være med i, siger Magnus Saugstrup.

- Så selvfølgelig rangerer det lige så højt som en VM-finale eller et VM-guld. Nu skal vi bare sørge for at vinde.

Selv om Aalborg kommer ind til Final 4-stævnet som undertippede, så tror 24-årige Saugstrup på, at det kan lade sig gøre at løbe med trofæet.

- Jeg synes, at vi har et godt hold, hvor vi også spiller som et hold. Det har vi været gode til hele sæsonen. Og så tror vi fuldt og fast på, at vi tager herned for at vinde.

- Tit er det underdoggen, der løber med det hele hernede, så hvorfor skulle vi ikke også kunne gøre det, siger han.

Det bliver hvert fald ikke skader, der sætter en stopper for Aalborgs ambitioner.

Cheftræner Stefan Madsen fortæller, at næsten alle mand er klar til kamp.

Kun højrefløjen Mark Strandgaard er tvivlsom.

- Vi må se, hvordan Mark Strandgaard får det over natten. Han er stadig presset med sin læg, og vi er ikke i en position, hvor vi vil tage nogle chancer.

Tirsdag tabte Aalborg det andet opgør om DM-guldet til Bjerringbro-Silkeborg (BSH), efter at nordjyderne smed en føring væk i de sidste ti minutter. Et tredje opgør venter derfor i næste uge.

Men trods den korte pause inden det nu hedder Champions League-semifinale, står holdet godt, siger cheftræneren.

- Vi var selvfølgelig ramte alle sammen efter kampen i BSH, men vi skulle lige have lov til at sunde os.

- Vi har fyldt masser af energi i kroppen igen og er klar til det, der venter os, siger Stefan Madsen.

Alt efter resultatet i semifinalen skal Aalborg spille enten finale eller en kamp om tredjepladsen søndag.

Det er første gang siden 2012, at en dansk klub er blandt de sidste fire i den største klubturnering.