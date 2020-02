Aalborgs håndboldherrer kværner videre i Champions League

Med sejren holder Henrik Møllgaard og holdkammeraterne fast i fjerdepladsen i gruppe A, hvor holdet presses hårdt af tyske Flensburg-Handewitt, der er to point efter Aalborg med to spillerunder tilbage.

Begge mandskaber er klar til ottendedelsfinalerne, men fjerdepladsen giver på papiret en nemmere modstander i knockoutfasen.

I søndagens opgør kom de nordjyske værter fremragende fra start og bragte sig foran med 4-0, før Celje kom på tavlen.

Med fem minutter tilbage af første halvleg var føringen udbygget til 12-6, men de slovenske gæster fik reduceret til 9-13 før pausen.

I Aalborg-målet leverede Kristian Sæverås flere gode redninger, og da nordmanden samtidig var hurtig til at sætte spillet i gang, førte det ofte til kontrascoringer i den anden ende af banen.

Midtvejs i anden halvleg fik gæsterne reduceret til 22-23, efter at Celjes målmand to gange i træk kastede bolden over en banelængde ned i et tomt mål efter et par Aalborg-afbrændere.

I den tætte fase trådte Tobias Ellebæk i karakter i Aalborg-angrebet med flere vigtige aktioner, blandt andet fire scoringer.

Med to minutter tilbage havde Celje mulighed for at reducere til 25-26 på et straffekast, men det forhindrede Kristian Sæverås i Aalborg-målet.

I samme sekvens kom nordmanden også i vejen for det næste forsøg, og så kunne Mark Strandgaard i stedet gøre det til 27-24 i den anden ende.

I de to sidste gruppekampe venter HC Zagreb og Elverum, der begge er placeret i bunden af gruppen. Aalborgs vigtigste opgave bliver at holde Flensburg bag sig.