Aalborgs fysik og kontrafase sikrer sejr i CL-åbning

Bedre fysik og en velfungerende kontrafase i anden halvleg blev afgørende, da håndboldherrerne fra Aalborg fik en perfekt start på denne sæsons Champions League-gruppespil.

Efter at have været bagud med et enkelt mål ved pausen vendte de danske mestre tingene på hovedet i anden halvleg og tog en vigtig udebanesejr for tomme tribuner på 31-29 mod slovenske Celje.